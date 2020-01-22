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Проводя ремонт в своей квартире, не стоит забывать о технике безопасности. В процессе работы по ремонту квартиры, больше всего в защите нуждаются такие части тела как: руки и глаза, также часто приходится прикрывать органы дыхания в процессе использования токсических веществ, например, той же краски, лака или клея. Читать далее →
В строительстве часто используются укрепляющие элементы конструкций в виде различных балок. Благодаря своим параметрам прочности, а также уникальной конструкции, они смогут обеспечивать надежные условия эксплуатации, так что их можно часто встретить в качестве несущих колонн или перекладин. Читать далее →
Какие сложности могут обнаружиться при встраивании твердотопливного котла в готовую отопительную систему, работающую на основе газового котла?
На проблематичность интеграции твердотопливного котла в существующую отопительную систему имеют влияние разные факторы: Читать далее →
Грузовой подъёмник – это уникальный вид рабочей платформы, компактный и мобильный в сложенном состоянии. Во многих случаях он может эффективно заменить вышку-туру, строительные леса, лестницу-стремянку. Читать далее →
Можно долго спорить о том, какой насос лучше. Однако факты вещь упрямая – они говорят сами за себя. А в отношении насосов факты свидетельствуют о том, что чаще всего применяются центробежные насосы. Читать далее →
Геосетка – плоский геосинтетический материал, изготавливаемый из полимерных нитей. В процессе производства пучки высококачественных волокон скрепляются друг с другом посредством склеивания, сплавления, прошивания или переплетения. Читать далее →
Потребность в применении металлоконструкций в современном строительстве ежедневно увеличивается. Это значительно экономит время, трудовые и финансовые затраты при возведении любых объектов, кроме того, позволяет обеспечить требуемое качество и безопасность сооружений. Читать далее →
В качестве первоначальной основы при определении перечня таблиц банка данных и связей между ними используется перечень выделенных объектов-сущностей и отношении концептуальной схемы банка данных. Иначе говоря Читать далее →