Правила безопасности во время ремонта

Опубликовано 22.01.2020 автором admin

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Проводя ремонт в своей квартире, не стоит забывать о технике безопасности. В процессе работы по ремонту квартиры, больше всего в защите нуждаются такие части тела как: руки и глаза, также часто приходится прикрывать органы дыхания в процессе использования токсических веществ, например, той же краски, лака или клея. Читать далее

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Двутавровые балки

Опубликовано 22.01.2020 автором admin

В строительстве часто используются укрепляющие элементы конструкций в виде различных балок. Благодаря своим параметрам прочности, а также уникальной конструкции, они смогут обеспечивать надежные условия эксплуатации, так что их можно часто встретить в качестве несущих колонн или перекладин. Читать далее

Рубрика: Оборудование, Предприятия, Производство | Оставить комментарий

Новый котел в старом доме

Опубликовано 22.01.2020 автором admin

Какие сложности могут обнаружиться при встраивании твердотопливного котла в готовую отопительную систему, работающую на основе газового котла?

На проблематичность интеграции твердотопливного котла в существующую отопительную систему имеют влияние разные факторы: Читать далее

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Грузовые подъемники

Опубликовано 22.01.2020 автором admin

Грузовой подъёмник – это уникальный вид рабочей платформы, компактный и мобильный в сложенном состоянии. Во многих случаях он может эффективно заменить вышку-туру, строительные леса, лестницу-стремянку. Читать далее

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Насос центробежный принцип действия

Опубликовано 22.01.2020 автором admin

Можно долго спорить о том, какой насос лучше. Однако факты вещь упрямая – они говорят сами за себя. А в отношении насосов факты свидетельствуют о том, что чаще всего применяются центробежные насосы. Читать далее

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Применение геосетки

Опубликовано 22.01.2020 автором admin

Геосетка – плоский геосинтетический материал, изготавливаемый из полимерных нитей. В процессе производства пучки высококачественных волокон скрепляются друг с другом посредством склеивания, сплавления, прошивания или переплетения. Читать далее

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Электроды для сварки

Опубликовано 22.01.2020 автором admin

Потребность в применении металлоконструкций в современном строительстве ежедневно увеличивается. Это значительно экономит время, трудовые и финансовые затраты при возведении любых объектов, кроме того, позволяет обеспечить требуемое качество и безопасность сооружений. Читать далее

Рубрика: Оборудование | Оставить комментарий

Администрирование информационных систем и защита данных

Опубликовано 22.12.2019 автором admin
Использование автоматизированных информационных систем порождает общие информационные ресурсы в виде базы или совокупности баз данных, состояние и функционирование которых может критически влиять на жизнедеятельность предприятия, организации. Читать далее
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Проектирование и создание таблиц банка данных

Опубликовано 22.12.2019 автором admin

В качестве первоначальной основы при определении перечня таблиц банка данных и связей между ними используется перечень выделенных объектов-сущностей и отношении концептуальной схемы банка данных. Иначе говоря Читать далее

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Структура информационного обеспечения и цикл функционирования информационных систем

Опубликовано 21.12.2019 автором admin
Структура информационного обеспечения определяется структурой (циклом) функционирования информационных систем. В общем плане можно выделить следующие элементы цикла функционирования информационных систем. Читать далее
Рубрика: Компьютеры | Оставить комментарий